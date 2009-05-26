Набросать макет 1-ой формы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки248 просмотров

Нужно предложить макет 1-ой web формы с информацией для реселлера о его заработке.

Интересует прежде всего не красивый, а ЭФФЕКТИВНЫЙ дизайн, который бы давал максимум МОТИВАЦИИ. Сервис - перепродажа хостинга сайтов от http://www.anuko.com - где есть система аффилиации для рекомендаций за комиссионные.

Как сделать эту форму - я примерно знаю. Дать общий баланс, список последних транзакций, инфа куда переводить деньги, кнопка - запрос на вывод средств, дерево откуда капают деньги с подробной разбивкой по уровням. Список 10 лучших реселлеров. Еще ниже список 10 реселлеров, кто наиболее близок по заработку ко мне. Кнопки для рекомендации сервиса коллегам и друзьям (ведут на другую форму, откуда можно послать письмо). Ссылки на помощь, форум.

Нужно вступить в дискуссию со мной и набросать рабочий макет формы.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. В предложении просьба обосновать, почему выбирать именно вас.

Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо!

16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Презентация

    Нужна презентация - фон един - меню с низпадающими пунктами - около 30 страниц - в самом начале анимация логотипа пишите стоимость

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для текстового многоканального чата

    $100

    Требуется разработать дизайн для текстового многоканального многопользовательского Чата, который в дальнейшем будет реализован нами на Flash'e. Дизайн должен быть с продуманным, удобным интерфейсом, привлекательной цветовой гаммой. Расположения и типы элементов чата полностью на вкус ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать интерфейс для одного аспекта программы

    Имеется Windows приложение - auction sniper http://www.anuko.com/content/auction_sniper/index.htm. Работает на системе пользователя и позволяет снайпить (стрелять в последние секунды) по онлайновым аукционам (например eBay). Функциональность стрельбы по лотам eBay хотим перенести на сервер. Программа будет только ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продумать и предложить макеты интерфейса

    $75

    Нужно продумать и набросать макеты интерфейса для системы администрирования веб сайтов. Это не CMS, а система контроля оплат за сайты и автоматического начисления комиссионных реселлерам за рекомендации клиентов. Вот первоначальный список форм (в рабочей системе ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать приложение в контакте

    Требуется человек способный создать приложение в контакте. Необходимо связать сайт и приложение. Нарисовать интерфейс и продумать регистрацию совместную. За подробностями в аську 590595577. Необходим опыт создания приложений для контакта.

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разобраться с CSS

    - Нужно проанализировать CSS файл имеющегося сайта. - Проверить примерно 10 страниц на то как выглядет сайт в броузерах IE5, IE6, IE7, IE8, Mozilla и Opera. - ...

    CSS
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт с серьезной аналитикой

    $2500

    Добрый день!Интересует создание сайта с мощной аналитикой, большим количеством разделов, возможностью сравнения как товаров, так и услуг ( кредиты или страхованиеи т.п.),форумами, удаленным доступом большого количества партнеров с различными уровнями доступа. Аналитикой запросов пользователей типа ...

    Дизайн интерфейсов и игр37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад