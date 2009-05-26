Нужна презентация - фон един - меню с низпадающими пунктами - около 30 страниц - в самом начале анимация логотипа пишите стоимость
Набросать макет 1-ой формы
Нужно предложить макет 1-ой web формы с информацией для реселлера о его заработке.
Интересует прежде всего не красивый, а ЭФФЕКТИВНЫЙ дизайн, который бы давал максимум МОТИВАЦИИ. Сервис - перепродажа хостинга сайтов от http://www.anuko.com - где есть система аффилиации для рекомендаций за комиссионные.
Как сделать эту форму - я примерно знаю. Дать общий баланс, список последних транзакций, инфа куда переводить деньги, кнопка - запрос на вывод средств, дерево откуда капают деньги с подробной разбивкой по уровням. Список 10 лучших реселлеров. Еще ниже список 10 реселлеров, кто наиболее близок по заработку ко мне. Кнопки для рекомендации сервиса коллегам и друзьям (ведут на другую форму, откуда можно послать письмо). Ссылки на помощь, форум.
Нужно вступить в дискуссию со мной и набросать рабочий макет формы.
Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. В предложении просьба обосновать, почему выбирать именно вас.
Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо!
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