Требуется разработать дизайн для текстового многоканального многопользовательского Чата, который в дальнейшем будет реализован нами на Flash'e. Дизайн должен быть с продуманным, удобным интерфейсом, привлекательной цветовой гаммой. Расположения и типы элементов чата полностью на вкус ...
Презентация
Нужна презентация
- фон един
- меню с низпадающими пунктами
- около 30 страниц
- в самом начале анимация логотипа
пишите стоимость
Выбранный исполнитель
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