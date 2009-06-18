Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен29 заявок377 просмотров

Нужна презентация

- фон един

- меню с низпадающими пунктами

- около 30 страниц

- в самом начале анимация логотипа

пишите стоимость

16 лет назад
flowmactep
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$160
5 дней
Вновь обратился к Вячеславу - выполнил все четко. Очень редко получается что на второй раз у исполнителя сохраняется подход к работе. C Вячеславом же можно работать на постоянной основе, думаю у меня будут еще заказы для него. Рекомендую!
Второй раз сотрудничаю с Виктором и доволен всем, в том числе грамотностью и порядочностью. Мои лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для текстового многоканального чата

    $100

    Требуется разработать дизайн для текстового многоканального многопользовательского Чата, который в дальнейшем будет реализован нами на Flash'e. Дизайн должен быть с продуманным, удобным интерфейсом, привлекательной цветовой гаммой. Расположения и типы элементов чата полностью на вкус ...

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать интерфейс для одного аспекта программы

    Имеется Windows приложение - auction sniper http://www.anuko.com/content/auction_sniper/index.htm. Работает на системе пользователя и позволяет снайпить (стрелять в последние секунды) по онлайновым аукционам (например eBay). Функциональность стрельбы по лотам eBay хотим перенести на сервер. Программа будет только ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продумать и предложить макеты интерфейса

    $75

    Нужно продумать и набросать макеты интерфейса для системы администрирования веб сайтов. Это не CMS, а система контроля оплат за сайты и автоматического начисления комиссионных реселлерам за рекомендации клиентов. Вот первоначальный список форм (в рабочей системе ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать приложение в контакте

    Требуется человек способный создать приложение в контакте. Необходимо связать сайт и приложение. Нарисовать интерфейс и продумать регистрацию совместную. За подробностями в аську 590595577. Необходим опыт создания приложений для контакта.

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разобраться с CSS

    - Нужно проанализировать CSS файл имеющегося сайта. - Проверить примерно 10 страниц на то как выглядет сайт в броузерах IE5, IE6, IE7, IE8, Mozilla и Opera. - ...

    CSS
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт с серьезной аналитикой

    $2500

    Добрый день!Интересует создание сайта с мощной аналитикой, большим количеством разделов, возможностью сравнения как товаров, так и услуг ( кредиты или страхованиеи т.п.),форумами, удаленным доступом большого количества партнеров с различными уровнями доступа. Аналитикой запросов пользователей типа ...

    Дизайн интерфейсов и игр37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интерфейс в стиле веб 2.0

    Необходим дизайн веб-интерфейса для административной панели. Объем работ: - главная страница (он же концепт) http://young.org.ua/d1.jpg менюшки + таблица (заголовки, фильтры, кнопки, подсветка) ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад