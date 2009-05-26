Интерфейсы для фэнтези веб игры

Ищу художника по интерфейсам для фэнтези игры в браузере.

Требуется отрисовать несколько окон фиксированного размера, множество маленьких иконок (до 24х24), несколько артов (до 300х300). Требуется отличная работа со шрифтами и чувство стиля, чтобы создать красивый интерфейс без лишних декоративных деталей.

Имеется подробное ТЗ на все элементы, разбитое по этапам. Общие сроки 1-2 месяца, общий бюджет до 2000$. Оплата по частям за законченные и сданные элементы. Авторский договор с передачей имущественных прав.

Пожалуйста, будьте готовы выполнить тестовое задание, если у вас в портфолио нет отличных работ именно по игровым интерфейсам.

Оставляйте ссылки на ваши работы в области игр, понравившимся кандидатам вышлю ТЗ для дальнейшего обсуждения.