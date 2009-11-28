Сделать логотип и внести изменения на сайте

Для интернет-магазина "Твояплитка" требуется разработать логотип и макет визитки компании. Строгие цвета, логотип не должен быть похож на этот - http://www.tvoydom.ru/ Визитка в векторе, логотип в растре.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть купленный шаблон сайта. Есть его PSD-файлы.
Компания занимается электроникой. Продажа бытовой техники, компьютеров, dvd и так далее.
Только главная страница:
1. Нужно сделать красивый логотип. Используйте название логотипа, которое есть сейчас.
2. Стоит поменять фото девушки, расположить её в другое место.
3. Сделать другую форму поиска. Сделать ссылки видимого цвета.
4. По середине есть виджет. Нужно предложить размер виджета, меньше, чем он есть сейчас, поскольку он занимает много места. Нужно подобрать фотографии (на них потом будут надписи. Я вам их пришлю.) на http://fotolia.com 3-4 штуки. И нужно будет их обработать.
Здесь у вас полный полёт фантазии. Заказчик отдал эту всю красоту на расстерзание нам.
5. Предложить, свои элементы для сайта (общий фон (не обязательно, но покажите несколько вариантов), кнопки, закругления и другие рюшечки). Чтобы сайт получился очень стильный. Мы не можем и не будет менять весь шаблон. Сайт должен быть лёгким и привлекательным!
6. Возможно, есть идеи по улучшению самого меню. Имеется ввиду форма меню, цвет. Но всё должно быть очень стильно и аккуратно. Чтобы вписывалось в общий стиль. Прошу обратить внимание, что заказчик хочет сделать меню категорий слева. То есть в левом блоке, а меню простых страниц останется вверху, как и сейчас.
Переделывать весь сайт не нужно.
Свои заявки оставляйте только в проекте.
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