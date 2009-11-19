Переработка имеющегося логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок436 просмотров
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Необходимо переделать готовый логотип в 3D графике или Flash. Пример на сайте http://zgb.pl/

14 лет назад
Anuwe4ka
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
adidas_UA
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Очень довольна качеством и сроком исполнения. С первого раза получила именно тот, вариант работы, который и ожидала. Надеюсь и дальше сотрудничать!
Очень хороший работодатель, четко сформулированное тех задание, приятна в общении и очень хороший человек. Рекомендую.
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