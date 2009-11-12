Разработка логотипа

Необходимо разработать логотип для производителя аутдор снаряжения.

Название- Fram equipment.

Название происходит от названия корабля, построенного Нансеном для полярных экспедиций. В последствии при участии этого уникального судна Амундсен достиг Южного полюса. Для информации- Музей Фрама http://fram.museum.no/default.asp?

На логотипе могут быть "мотивы" полярных экспедиций или карты.

В то же время производимое снаряжение предназначено в основном для условий высокогорья. Поэтому силуэты гор или альпинистов, тоже могут присутствовать на логотипе. И они предпочтительнее.

Либо это может быть просто изображение никак не привязанное к роду деятельности.

Название Fram также должно присутсвовать на логотипе. Могут быть пары логотипов: с сокращенным названием Fram и расширенным Fram equipment.

Логотип должен иметь возможность печати в одном цвете. Если будет еще и многоцветный вариант- это приветствуется.

В основном будет наноситься на ткань в виде вышивки или термопечатью с размером около 5*8 см.

Способы оплаты:

-нал(Киев)

-вебмани