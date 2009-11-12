Уважаемые фрилансеры!

Требуется создать логотип агентства (задача минимум), а также дизайн визитки и бланка (задача максимум). Описание деятельности компании - во вложенном файле. Пожалуйста, оставляйте ваши предложения с указанием цены за каждый "участок работ" (лого, визитка, бланк) и способа оплаты, а также ссылки на созданные вами логотипы строго в проекте. Возможна предоплата.