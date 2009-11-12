Разработка логотипа

Нужен логотип для компании (металл, уголь, цемент продажи) ООО КОБЗАР
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые коллеги,
Нужно создать логотип для строительной компаний. Она называется « Stayer» - что означает выносливый человек.
Поэтому организуем конкурс на создания логотипа. Победитель получит 50 дол. в качестве выигрыша.
Сам конкурс будет производится в течение 5 дней с начала опубликования этого объявления.
Победитель будет объявлен в течение 2 дней со дня закрытия конкурса.
Благо Всем и больших интересных и оригинальных идей!
Так, немного о Компаний?
Ключевые слова которые характеризируют компанию:
1. Традиции и история компаний, более 15 лет на рынке
2. Богатый портофолио готовых работ
3. Качественность услуг и профессиональный подход к делу
4. Высоко технологичность (опыт развитых стран)
Услуги Компаний:
1. Реставрационные работы любой сложности (архитектурные объекты, административных зданий, памятники архитектуры, и.т.п.)
2. Капитальном строительством, проектированием зданий и сооружений
3. Капитальный ремонт и отделка помещений
4. Осуществляет все виды работ: земляные работы, укладка фундамента, возведение каркаса, фасадные работы, работы по прокладке сетей.
5. Согласование во всех инстанциях, начиная с подготовки всей технической документаций и заканчивая сдачей в эксплуатацию объектов строительства.
Кредо компаний: качественной работой можно добиться лишь через новые технологии, высококлассное оборудование и хороших специалистов.
Основой успеха Строительной Компаний “Stayer” является высокое качество работ, используемых материалов, профессионализма персонала, прогрессивных технологий и четкая до мелочей продуманная организация производства, а также эффективной системой управления.
Как должен быть этот логотип?
1. Неординарный
2. Оригинальный
3. Агрессивный
4. Жесткий
5. Иметь изюминку, которая и передаст сообщение что это строительная компания.
Какие качество он должен передавать?
1. Целеустремленность
2. Жесткость / Дисциплину
3. Может даже агрессию ( к конкурентом )
Какими фигурами должен быть логотип?
1. Острые фигуры
2. Прямые
3. Ваши вариянты
Цвета: бело-зеленый, желто синий, красно белый, другие цвета которые совместимы.
Не очень одобряются:
Логотипы с домами, строительными машинами или инструментами, очень банально. Но если думаете что выглядит оригинально то пробуйте.
Контактная информация:
icq: 483138831
e-mail: [email protected]
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