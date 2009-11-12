Разработка логотипа

# 1 — $

Добрый день уважаемые коллеги,

Нужно создать логотип для строительной компаний. Она называется « Stayer» - что означает выносливый человек.

Поэтому организуем конкурс на создания логотипа. Победитель получит 50 дол. в качестве выигрыша.

Сам конкурс будет производится в течение 5 дней с начала опубликования этого объявления.

Победитель будет объявлен в течение 2 дней со дня закрытия конкурса.

Благо Всем и больших интересных и оригинальных идей! 

Так, немного о Компаний?

Ключевые слова которые характеризируют компанию:

1. Традиции и история компаний, более 15 лет на рынке

2. Богатый портофолио готовых работ

3. Качественность услуг и профессиональный подход к делу

4. Высоко технологичность (опыт развитых стран)

Услуги Компаний:

1. Реставрационные работы любой сложности (архитектурные объекты, административных зданий, памятники архитектуры, и.т.п.)

2. Капитальном строительством, проектированием зданий и сооружений

3. Капитальный ремонт и отделка помещений

4. Осуществляет все виды работ: земляные работы, укладка фундамента, возведение каркаса, фасадные работы, работы по прокладке сетей.

5. Согласование во всех инстанциях, начиная с подготовки всей технической документаций и заканчивая сдачей в эксплуатацию объектов строительства.

Кредо компаний: качественной работой можно добиться лишь через новые технологии, высококлассное оборудование и хороших специалистов.

Основой успеха Строительной Компаний “Stayer” является высокое качество работ, используемых материалов, профессионализма персонала, прогрессивных технологий и четкая до мелочей продуманная организация производства, а также эффективной системой управления.

Как должен быть этот логотип?

1. Неординарный

2. Оригинальный

3. Агрессивный

4. Жесткий

5. Иметь изюминку, которая и передаст сообщение что это строительная компания.

Какие качество он должен передавать?

1. Целеустремленность

2. Жесткость / Дисциплину

3. Может даже агрессию ( к конкурентом )

Какими фигурами должен быть логотип?

1. Острые фигуры

2. Прямые

3. Ваши вариянты

Цвета: бело-зеленый, желто синий, красно белый, другие цвета которые совместимы.

Не очень одобряются:

Логотипы с домами, строительными машинами или инструментами, очень банально. Но если думаете что выглядит оригинально то пробуйте.

Контактная информация:

icq: 483138831

e-mail: [email protected]