Логотип гостиницы

$300
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок1242 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать логотип небольшой загородной гостиницы - FOREST MIX. В логотипе должны преобладать мягкие линии.

Будут выбраны 2 кандидата, от каждого требуется по 2 варианта логотипа (предоплата $100). После утверждения клиентом логотипа, его нужно будет возможно доработать и представить варианты элементов фирменного стиля, возможно вывески и т.п. Если не один из предоставленных вариантов не будет выбран - будут выбраны другие кандидаты. За выбранный вариант и доработку еще $200.

Пожалуйста не отвечайте на этот проект если:

1. Вы не специализируетесь на логотипах и фс

2. Если у вас слабое портфолио по логотипам

3. Если вы не уверены, что сможете сделать лучше тех кто уже ответил на проект

Преимущество будут иметь, те кто уже делал лого для отелей и для смежной/похожей сферы.

14 лет назад
Miguell
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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