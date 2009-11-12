Логотип гостиницы

Нужен логотип для компании (металл, уголь, цемент продажи) ООО КОБЗАР
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип небольшой загородной гостиницы - FOREST MIX. В логотипе должны преобладать мягкие линии.
Будут выбраны 2 кандидата, от каждого требуется по 2 варианта логотипа (предоплата $100). После утверждения клиентом логотипа, его нужно будет возможно доработать и представить варианты элементов фирменного стиля, возможно вывески и т.п. Если не один из предоставленных вариантов не будет выбран - будут выбраны другие кандидаты. За выбранный вариант и доработку еще $200.
Пожалуйста не отвечайте на этот проект если:
1. Вы не специализируетесь на логотипах и фс
2. Если у вас слабое портфолио по логотипам
3. Если вы не уверены, что сможете сделать лучше тех кто уже ответил на проект
Преимущество будут иметь, те кто уже делал лого для отелей и для смежной/похожей сферы.
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки104 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать лого Бюджет 500 руб, оплата по факту icq 428870242Закрыт14 лет назад
- $10
Нужна "шапка" для форума http://riaf.biz, стильная и не очень броская. Примерно с такой же структурой как и сейчас, т.е. на растяжках.Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые коллеги, Нужно создать логотип для строительной компаний. Она называется « Stayer» - что означает выносливый человек. Поэтому организуем конкурс на создания логотипа. Победитель получит 50 дол. в качестве выигрыша. Сам конкурс будет производится ...Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется создать логотип агентства (задача минимум), а также дизайн визитки и бланка (задача максимум). Описание деятельности компании - во вложенном файле. Пожалуйста, оставляйте ваши предложения с указанием цены за каждый "участок работ" (лого, визитка, ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется создать логотип для инновационно-инжиниринговой компании. Есть набросок концепции, набор цветов. Основное требование - при линчевании на "бизнес-линче" должно быть как можно меньше нецензурных слов и побольше похвал ;)Завершен14 лет назад
- $50
Требуется логотип проектной организации. Направление деятельности: техническое обследование зданий и сооружений, строительная экспертиза, проектные работы. Под логотипом подразумевается графическое изображение (символ), четко читаемое при масштабировании, в том числе в одноцветном варианте, и фирменное написание названия организации. Бюджет ...Закрыт14 лет назад
- $20
Отрисовать 2 логотипа и название компании в кривых. Логотипы не сложные. Без размещения в портфолио, т.к. зарегистрированный товарный знак, файл-исходник поврежден.Завершен14 лет назад
Требуется создать логотип для небольшой компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Наталкивающих идей нет - все идеи от вас. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. Оплата - либо безопасная сделка, либо РУБЛИ WMR ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ В ЛИКУ. ТОЛЬКО СЮДА.Завершен14 лет назад
Нужен логотип компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги современного уровня (wi-fi, ip-телефония, спутниковый интернет, цифровое телевидение и пр. для населения малых городов и поселков). Под логотипом понимается графическое изображение (символ) и фирменное написание названия компании. Требования: 1. профессионализм выполнения 2. запоминаемость 3. ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт14 лет назад