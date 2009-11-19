Логотип для сайта

Нужен логотип для компании (металл, уголь, цемент продажи) ООО КОБЗАР
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать и создать лого для шапки сайта каталога-рейтинга top100games.ru.
Предлжения оставлять здесь, а не писать в личку.
Предпочтение - понравившаяся идея за разумную цену.
Возможно дальнейшее сотрудничество по дизайну всего сайта.
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