Разработка логотипа и визитки компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок661 просмотр
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Для интернет-магазина "Твояплитка" требуется разработать логотип и макет визитки компании.

Строгие цвета, логотип не должен быть похож на этот - http://www.tvoydom.ru/

Визитка в векторе, логотип в растре.

14 лет назад
esoshnikov
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$100
2 дня
Работает быстро и четко, моментально понимает, что нужно именно тебе. Ольга, спасибо за качественную работу, буду обращаться и впредь.
Работать с данным заказчиком было очень приятно - только положительные впечатления! Евгений четко знает что хочет получить в итоге, и это очень облегчает задачу. Оплата была произведена очень оперативно, без задержек. Всем рекомендую:)
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