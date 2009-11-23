Разработка логотипа и визитки компании

Сайту http://vwrc.ru (виртуальный чемпионат по ралли) требуется сделать изменения в логотипах соответствующих разделов "Календарь", "Пилоты", "Команды", "Зачет". Сейчас там простые фотографии с авто. Хочется что-то соответствующее разделу: красивое, яркое, бросающееся в глаза и запоминающееся! Если ...
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Для интернет-магазина "Твояплитка" требуется разработать логотип и макет визитки компании.
Строгие цвета, логотип не должен быть похож на этот - http://www.tvoydom.ru/
Визитка в векторе, логотип в растре.
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