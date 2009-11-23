Название организации и логотип

Необходимо переделать готовый логотип в 3D графике или Flash. Пример на сайте http://zgb.pl/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется разработать название новой организации (а так же доменного имени) и сделать набросок ее логотипа.
Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.).
Название может быть как русскоязычное, так и англоязычное, и должно быть ассоциативно связано со сферой образования.
Название не должно повторять уже имеющиеся, а также быть примитивным (diplom.ru; kursovik.ru; tvoj-diplom и т.п.).
Подражание не допустимо!
Доменное имя должно быть благозвучным и легко запоминающимся.
Ваши предложения могут содержать либо только предложения вариантов названий, либо еще и наброски логотипов.
Понравившийся вариант будет выбран и озвучен, а также оплачен.
Название + доменное имя - 500 руб.
Логотип - 1000 руб.
Способ оплаты по Вашему желанию: Yandex-Money, на телефон, Блиц-перевод "СберБанка".
Спасибо за проявленный интерес!
Дополнение по названию:
В нашем городе (Нижний Новгород) существует компания "Диплом-НН" (www.diplom-nn.ru). Нам само по себе название нравится. Оно "твердое", внушает доверие, стабильность.
Название хотелось бы серьезное, не вызывающее улыбку.
Есть и другие организации: "Декан-НН", "Курсовик-НН" - но это уже неким плагиатом попахивает.
Названием может быть и английское слово (например: Smart - умный, смышленый, продвинутый) или сочетание слов.
Спасибо за варианты... Конкурс продолжается! ))
PS: Уважаемые фрилансеры, если Вы добавляете свои предложения в уже существующий документ с Вашими предложениями, указывайте в файле дату.
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