Название организации и логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок1113 просмотров
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#1$

Здравствуйте!

Требуется разработать название новой организации (а так же доменного имени) и сделать набросок ее логотипа.

Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.).

Название может быть как русскоязычное, так и англоязычное, и должно быть ассоциативно связано со сферой образования.

Название не должно повторять уже имеющиеся, а также быть примитивным (diplom.ru; kursovik.ru; tvoj-diplom и т.п.).

Подражание не допустимо!

Доменное имя должно быть благозвучным и легко запоминающимся.

Ваши предложения могут содержать либо только предложения вариантов названий, либо еще и наброски логотипов.

Понравившийся вариант будет выбран и озвучен, а также оплачен.

Название + доменное имя - 500 руб.

Логотип - 1000 руб.

Способ оплаты по Вашему желанию: Yandex-Money, на телефон, Блиц-перевод "СберБанка".

Спасибо за проявленный интерес!

Дополнение по названию:

В нашем городе (Нижний Новгород) существует компания "Диплом-НН" (www.diplom-nn.ru). Нам само по себе название нравится. Оно "твердое", внушает доверие, стабильность.

Название хотелось бы серьезное, не вызывающее улыбку.

Есть и другие организации: "Декан-НН", "Курсовик-НН" - но это уже неким плагиатом попахивает.

Названием может быть и английское слово (например: Smart - умный, смышленый, продвинутый) или сочетание слов.

Спасибо за варианты... Конкурс продолжается! ))

PS: Уважаемые фрилансеры, если Вы добавляете свои предложения в уже существующий документ с Вашими предложениями, указывайте в файле дату.

14 лет назад
AbashkinAN
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Елена, спасибо за оперативную работу по поиску подходящего названия для нашей организации. Вы предложили наибольшее количество вариантов, а один из них был выбран лучшим среди предложенных другими конкурсантами.
Спасибо за конкурс! Заказчика рекомендую, как ответственного человека, четко ведущего проекты.
Заявки фрилансеров
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
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