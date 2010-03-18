Сайт визитка(Дизайн+Верстка)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок501 просмотр

Нужен дизайн с версткой сайта-визитки ювелирной коллекции изделий

2 страницы:

1) главная

2) шаблон второй - под заполнение любой информацией

На главной нужно КРАСИВО разместить 15 фото изделий (можно сделать слайды, исчезание-появление, как угодно)

Цвета упаковки изделий: черный, золотой.

3) горизонтальный баннер 240х400

сайт с примером размещения фото: http://www.l-silver.ru/

сайт стилистика и схема которого понравилась: http://www.juvelirtorg.spb.ru/cgi-bin/cms/index.cgi?pid=87

Исполнителю будут предоставлены необходимые материалы/ фото коллекции, лого, текст/.

15 лет назад
stes-work
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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