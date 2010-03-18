Сайт-визитка

Адрес сайта: http://tax-prime.ru Дизайн в общем нравится клиенту. Он не нравится мне. Задача: сделать "до"дизайн=) Нужно сохранить размеры, структуру и цветовую гамму сайта. Нужно сделать сайт более профессионально. Нужно хорошо проработать левое меню и ...