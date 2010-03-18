Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок327 просмотров

Нужен дизайн сайта об услуге "Виртуальный офис": главная + 3 внутренние страницы.

В дизайне главной основной элемент - графический блок из 3 геометрических фигур с возможностью клика (по клику всплывает текст-пояснение - видимо, на ajax).

Основные пожелания к дизайну: современный, простой и понятный.

Хотелось бы заказать одному человеку: дизайн + верстка с ajax'ом.

AJAX
15 лет назад
taig_a
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад

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