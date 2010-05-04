Приватный проект для Omelchenko Lena (o_lenka)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки169 просмотров

Разработка дизайна для компании "Вектор-Кама"

15 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$150
3 дня
Большое спасибо. Дизайн просто великолепен, и клиенту сразу все понравилось. Огромное спасибо. Дизайн следующего проекта обязательно буду заказывать у неё и Вам рекомендую. Если ищите профессионального дизайнера, дизайн которой без слов понравиться заказчику, то Вам к ней.
Ильдус отличный заказчик! В очередной раз порадовало наше сотрудничество. Никаких претензий нет, все на высшем уровне. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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