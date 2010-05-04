Приватный проект для Omelchenko Lena (o_lenka)

Большое спасибо. Дизайн просто великолепен, и клиенту сразу все понравилось. Огромное спасибо. Дизайн следующего проекта обязательно буду заказывать у неё и Вам рекомендую. Если ищите профессионального дизайнера, дизайн которой без слов понравиться заказчику, то Вам к ней.