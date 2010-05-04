Всем привет. Нужно доработать некоторые эл-ты на сайте. Нарисовать дизайн выпадающего каталога и сделать кнопку "Полистать" вместе с блоком, который появляется при клике. Сайт http://ukrpresa.com.ua/product/677/ ...
Приватный проект для Omelchenko Lena (o_lenka)
Разработка дизайна для компании "Вектор-Кама"
Выбранный исполнитель
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