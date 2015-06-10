Дорисовать фоны

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок353 просмотра

Есть дизайн фиксированной ширины. Нужно дорисовать фоны, чтоб он нормально смотрелся и на широких экранах.

Исходники есть.

Посмотреть дизайн можно здесь http://www.cosmostart.ru/members

Цены, сроки на такую работу не знаю, пишите, пожалуйста, в проекте.

15 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Все хорошо, спасибо.
Приятно было работать, спасибо.

Заявки фрилансеров

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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