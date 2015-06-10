Нужен дизайн с версткой сайта-визитки ювелирной коллекции изделий 2 страницы: 1) главная 2) шаблон второй - под заполнение любой информацией На главной нужно КРАСИВО разместить 15 фото изделий (можно сделать ...
Дорисовать фоны
Есть дизайн фиксированной ширины. Нужно дорисовать фоны, чтоб он нормально смотрелся и на широких экранах.
Исходники есть.
Посмотреть дизайн можно здесь http://www.cosmostart.ru/members
Цены, сроки на такую работу не знаю, пишите, пожалуйста, в проекте.
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