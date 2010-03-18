Приватный проект для DIVst

Очень адекватный работник. Сдедал все так, как мне понравилось, а угодить мне очень тяжело, с другими верстальщиками-дизайнерами никак не мог сработаться. Сделал все быстро, по походу работы выполнял мои корректировки, выполнил очень быстро. Советую воспользоваться его услугами.