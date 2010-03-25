Шапка для сайта

Качественно выпонила работу. Изначально нужно было только отрисовать здание для шапки сайта. Задние получилось таким как я хотел. Потом еще договорились на редизайн логотипа (за вполне приемлемые деньги). В общем задание было - разместить на шапке отрисованное здание, логотип и название сайта. Учлись все мои пожелания и требования. Работать с человеком легко и приятно. К заданию подходит творчески. Итог: работа выполнена качественно и в срок! Отличный дизайнер. P.S. - 10 баллов! P.P.S. - Инна, спасибо большое за Вашу работу! Творческих и профессиональных Вам успехов. Дмитрий!