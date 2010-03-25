Шапка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок257 просмотров

Доброго времени суток. Необходимо сделать изображение здания, для размещения его на шапке сайта. Работа должжна быть выполнена примерно в таком же виде, как это сделано в прикрепленном файле. Ваши предложения и цены пишите на e-mail: webnout [гав] gmail.com

15 лет назад
webnout
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Качественно выпонила работу. Изначально нужно было только отрисовать здание для шапки сайта. Задние получилось таким как я хотел. Потом еще договорились на редизайн логотипа (за вполне приемлемые деньги). В общем задание было - разместить на шапке отрисованное здание, логотип и название сайта. Учлись все мои пожелания и требования. Работать с человеком легко и приятно. К заданию подходит творчески. Итог: работа выполнена качественно и в срок! Отличный дизайнер. P.S. - 10 баллов! P.P.S. - Инна, спасибо большое за Вашу работу! Творческих и профессиональных Вам успехов. Дмитрий!
Дмитрий - надежный заказчик. Знает, чего хочет, чётко ставит задачу. Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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