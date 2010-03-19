Необходимо превратить Джумловский шаблон в Стильный и красивый сайт. Тематика Красота и Здоровье - Похудание и долголетие. Нужен интересный дизайн, что то оригинальное, не содраное с другого сайта. Свежее и позитивное. ...
Изменить фон сайта
Изменить фон сайта misskelly.ru с зеленого на сиреневый или фиолетовый
ценовой тендер)) кто меньше? ))
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