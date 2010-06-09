Требуется изготовить стильный дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок502 просмотра

Необходимо превратить Джумловский шаблон в Стильный и красивый сайт. Тематика Красота и Здоровье - Похудание и долголетие.

Нужен интересный дизайн, что то оригинальное, не содраное с другого сайта.

Свежее и позитивное.

Сайт без особых сложностей, по этому бюджет умеренный.

Высылайте предложения.

Честная оплата, за честный труд.

15 лет назад
Brahman
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$150
1 день
Приятно работать с профессионалом. Работает до последнего пока не найдёт идеальный вариант. Оперативно и дисциплинированно. Что редкость для дизайнеров. Чувство стиля и искреннее желание удовлетворить всем требованиям заказчика делает сотрудничество приятным и результативным. Большое спасибо! Обращусь снова.
Работать с Константином оказалось легко и приятно - на связи, несмотря на разные временные зоны, толерантный, приятный в общении - работа доставила удовольствие! Полная оплата! Рекомендую к сотрудничеству и сама буду рада продолжить работу!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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