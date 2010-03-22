Вид материалов каталога файлов для ucoz

Нужно разработать светлый вид материалов для ucoz , светлый, так чтобы вписывался в уже имеющийся дизайн.

ссылка http://raskrutiska.ru/load (на домен не обращать внимания к тематике сайта не относится)

цена вопроса 250 рублей, оплата яндекс деньги. подробности в личной переписке