Ищу дизайнера. ТЗ: стартовая + 35-40 шаблонов страниц (витрины, списки, статьи и т.д.) есть детальное ТЗ с описанием layout каждой страницы Тематика: сайт оператора кабельного ТВ. Расписание телепередач, ...
Вид материалов каталога файлов для ucoz
Нужно разработать светлый вид материалов для ucoz , светлый, так чтобы вписывался в уже имеющийся дизайн.
ссылка http://raskrutiska.ru/load (на домен не обращать внимания к тематике сайта не относится)
цена вопроса 250 рублей, оплата яндекс деньги. подробности в личной переписке
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