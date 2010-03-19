Поправить стили Joomla

Сайт http://addhome.kandos.org/

необходима правка шаблонов для компонента от Джумлы- Real Estate Property Версия : 2.2.0729

чтобы из всех браузеров смотрело нормально и не косячило при обновлении страницы или возрате на предыдущую страницу

http://s55.radikal.ru/i147/1003/ad/6fa4b1f03b67.gif так должно быть

а так бывает часто , особенно при обновлении страниц в мозиле http://i003.radikal.ru/1003/e1/01fef91b2b10.gif

Плюс необходимо чтобы автоматом накладывался водяной знак на все фото в этом модуле