Необходимо превратить Джумловский шаблон в Стильный и красивый сайт. Тематика Красота и Здоровье - Похудание и долголетие. Нужен интересный дизайн, что то оригинальное, не содраное с другого сайта. Свежее и позитивное. ...
Поправить стили Joomla
Сайт http://addhome.kandos.org/
необходима правка шаблонов для компонента от Джумлы- Real Estate Property Версия : 2.2.0729
чтобы из всех браузеров смотрело нормально и не косячило при обновлении страницы или возрате на предыдущую страницу
http://s55.radikal.ru/i147/1003/ad/6fa4b1f03b67.gif так должно быть
а так бывает часто , особенно при обновлении страниц в мозиле http://i003.radikal.ru/1003/e1/01fef91b2b10.gif
Плюс необходимо чтобы автоматом накладывался водяной знак на все фото в этом модуле
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