Приватный проект для Арт-Медия

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка185 просмотров

Дизайн сайта

15 лет назад
dmitryzed
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$600
15 дней
Сотрудничеством доволен. Всё сделано качественно, в срок и без нервов. Не 10 баллов, т.к. ожидал более оригинальных решений.
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Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад