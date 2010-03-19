Дизайн сайта-каталога "Декоративные растения"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок248 просмотров

Требуется сделать дизайн сайта-каталога декоративных растений (изделия из камня, ...).

Требуется креативный, а не шаблонный подход, свежесть идеи и красок.

Есть сайт-пример, который нравится заказчику по многим нюансам.

ТЗ есть.

Жду портфолио, сроки, цену.

15 лет назад
tuzemez
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexBu
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

AlexBu
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад