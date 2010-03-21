Поправить сайт на Джумла 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок232 просмотра

Необходимо немного поправить шаблон на сайте www.nalogovaya.net, всего около 10 пунктов:

- убрать логотип

- сменить значки в нижнем меню

- убрать color chooser

- сменить напостоянную цвет шаблона(woody)

- растянуть элементы в верхнем меню

- вставить код статистики

- убрать логин и поиск

- сменить копирайт и тп

- вставить название и описание сайта

жду предложений по цене и срокам

Joomla
15 лет назад
creditmigom
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качествено и в срок. Рекомендую!
Хороший заказчик, работали без проблем.

Заявки фрилансеров

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад