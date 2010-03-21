Требуется сделать дизайн Сайта-каталога производителя окон. Есть сайт, который очень нравится заказчику и по подобию которого нужно сделать дизайн. ТЗ есть. Основное на сайте: функционально, с ...
Поправить сайт на Джумла 1.5
Необходимо немного поправить шаблон на сайте www.nalogovaya.net, всего около 10 пунктов:
- убрать логотип
- сменить значки в нижнем меню
- убрать color chooser
- сменить напостоянную цвет шаблона(woody)
- растянуть элементы в верхнем меню
- вставить код статистики
- убрать логин и поиск
- сменить копирайт и тп
- вставить название и описание сайта
жду предложений по цене и срокам
Выбранный исполнитель
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