Дизайн для онлайн игры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок190 просмотров

Нужно сделать дизайн для онлайн игры (внутреннею страницу) в стиле фэнтези, на подобии http://dwar.ru/

Предупреждаю сразу - оплачу только в том случае если работа будет авторская, а не шаблонная либо плагиат.

15 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sword
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Отличный дизайнер! Учел все прихоти, рекомендую!
Хорошо формулирует задание, четко знает чего хочет. Приятный положительный человек.

Заявки фрилансеров

sword
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад