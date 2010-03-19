Будет только 1 победитель. Нужен дизайн сайта по продаже товаров и услуг в сфере IT. Уже были попытки создания, но все они не подходят: www.kosha.com.ua Дизайн нужен в ...
Переделка сайта
Существует сайт с небольшим каталогом спортивных тренажеров. Сайт этот от производителя самих тренажеров.
Необходимо на основе данного существующего сайта сделать новую модификацию с некоторыми изменениями и адаптациями:
1. Легкое изменение внешнего вида (замена одного буквенного логотипа на другой, фактически путем дописывания некоторых букв).
2. Легкая переработка структуры - убрать некоторые существующие страницы/ссылки, добавить несколько новых.
3. Редизайн первой страницы. В рамках существующего дизайна немного переоформить первую страницу.
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