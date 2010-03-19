Переделка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок168 просмотров

Существует сайт с небольшим каталогом спортивных тренажеров. Сайт этот от производителя самих тренажеров.

Необходимо на основе данного существующего сайта сделать новую модификацию с некоторыми изменениями и адаптациями:

1. Легкое изменение внешнего вида (замена одного буквенного логотипа на другой, фактически путем дописывания некоторых букв).

2. Легкая переработка структуры - убрать некоторые существующие страницы/ссылки, добавить несколько новых.

3. Редизайн первой страницы. В рамках существующего дизайна немного переоформить первую страницу.

15 лет назад
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15 лет назад

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