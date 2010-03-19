Создание дизайна (темы) для сайта на Wordpress

Создание дизайна (темы) для сайта автомобильной тематики на Wordpress.

Сайт будет преимущественно новостным.

Предполагается, что:

- вы уже делали темы для вордпресс и можете показать примеры работ;

- вы очень хорошо разбираетесь в вордпресс, виджетах, дополнениях и проч

Пожалуйста, в своем предложение сразу давайте линк на ваши работы с wordpress.