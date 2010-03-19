Создание дизайна (темы) для сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок315 просмотров

Создание дизайна (темы) для сайта автомобильной тематики на Wordpress.

Сайт будет преимущественно новостным.

Предполагается, что:

- вы уже делали темы для вордпресс и можете показать примеры работ;

- вы очень хорошо разбираетесь в вордпресс, виджетах, дополнениях и проч

Пожалуйста, в своем предложение сразу давайте линк на ваши работы с wordpress.

WordPress
15 лет назад
nick_name
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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