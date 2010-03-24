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Нарисовать "шапку", задний фон и "подвал" сайта.
Здравствуйте.
Для скрипта мониторинга обменных пунктов http://demo.best-curs.info нужно нарисовать:
1. "Шапку" сайта
2. Задний фон сайта
3. Нижнию полосу в "подвале" сайта.
В зависимости от стоимости одно комплекта, я закажу определенное кол-во комплектов. Размеры элементов обговорю уже с конкретным исполнителем. Указаывайте цены за один комплект в который входит: шапка, фон, подвал.
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