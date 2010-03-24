Нарисовать "шапку", задний фон и "подвал" сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок319 просмотров

Здравствуйте.

Для скрипта мониторинга обменных пунктов http://demo.best-curs.info нужно нарисовать:

1. "Шапку" сайта

2. Задний фон сайта

3. Нижнию полосу в "подвале" сайта.

В зависимости от стоимости одно комплекта, я закажу определенное кол-во комплектов. Размеры элементов обговорю уже с конкретным исполнителем. Указаывайте цены за один комплект в который входит: шапка, фон, подвал.

15 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lanc2007
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$60
1 день
Остался доволен работой, все быстро и в срок. Креативный подход к выполнению задания. Спасибо.
Приятно было работать с Никитой - четкое задание, грамотные комментарии, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

lanc2007
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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