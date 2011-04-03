Требуется программист на сдельной основе. Установка CMS Або или битрикс. от 120 у.е. за проект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно ищу программиста PHP
Ищу программиста PHP для срочной работы. Опыт работы не меньше 2 лет. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать детальное ТЗ. И если можно ваши примерные расценки (месяц, или час работы)
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.) В задачи будет входить разработка собственного API для сайта, а также подключение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
Необходим PHP-программист для рефакторинга кода, дальнейшей его оптимизации и доработка модулей. Желателен опыт работы с сервером memcache. PHP 5, Smarty (лучше template lite), PDO, AJAX (jQuery) В идеале с готовыми решениями в портфолио. Предпочтителен формат работы на территории заказчика. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен человек, который знает PHP zend framework, ORM Doctrine, CSS, HTML, jquery. Работа над проектом http://yousmi.com/ Нужен человек из МИНСКА. Сотрудничество постоянное. Оплата за этапы работ или за месяц. Это как обсудим. Бюджет от 300 до ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. На удаленной основе требуется художник-аниматор. Необходимо хорошее знание флеша, плюс умение рисовать, плюс творческий и ответственный подход. Уровень должен соответствовать приложенной картинке. Вознаграждение достойное. Качественное портфолио обязательно. По всем вопросам обращайтесь в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требования: 1. Разговорный английский или немецкий. 2. Практические навыки в Action Script 3.0, FlashCS5 3. Знание PHP. 4. Наличие портфолио.Закрыт13 лет назад
- $2000
Компания ищет программиста высокого уровня, на работу над проектом. Доводки существующего кода проекта. Знание (php,js,msql). Работа почасовая сдельная, удаленная, постояная. Подробности 17пять38шесть785. Ищем нацеленного на долгосрочное сотрудничество. Рассматриваем предложения компаний.Закрыт13 лет назад
Ищем СРОЧНО удалённо работающего одного, а лучше двух ASP.NET / WebForms / C# разработчиков фулл-тайм с 02.04 по 20.04. Требования: - Хорошие знания в ASP.NET / WebForms / C#. - Профессиональное отношение к делу,добросовестность,исполнительность. Подробности проекта по запросу. Перспектива долгосрочного ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве. з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования) Список технологий проекта: Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2 Обязанности: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На постоянную удаленную работу требуется специалист технического отдела. Работа - решение технических проблем, поддержка клиентских сайтов на нескольких типах движков, отладка и оптимизация скриптов, работа с сервером (это по инструкции - системным администратором для этого ...Закрыт13 лет назад