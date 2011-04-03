Срочно ищу программиста PHP

Ищу программиста PHP для срочной работы. Опыт работы не меньше 2 лет. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать детальное ТЗ. И если можно ваши примерные расценки (месяц, или час работы)