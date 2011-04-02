PHP-программист

$1500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок70 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим PHP-программист для рефакторинга кода, дальнейшей его оптимизации и доработка модулей.

Желателен опыт работы с сервером memcache.

PHP 5, Smarty (лучше template lite), PDO, AJAX (jQuery)

В идеале с готовыми решениями в портфолио.

Предпочтителен формат работы на территории заказчика. В любом случае необходимы личные встречи, поэтому только Киев и пригороды. Удалённая работа приемлема, но предполагает ежедневную отчётность и работу только над нашим проектом.

Сотрудничество минимум на 4 месяца. Требования по производительности исходя из запросов по оплате.

Бюджет: до 1400 долларов США.

Оплата: при встрече наличными, банковские платежи (СПД), перечисления на карты банков.

PHP
13 лет назад
korvin_tav
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется программист PHP

    $500

    Нужен человек, который знает PHP zend framework, ORM Doctrine, CSS, HTML, jquery. Работа над проектом http://yousmi.com/ Нужен человек из МИНСКА. Сотрудничество постоянное. Оплата за этапы работ или за месяц. Это как обсудим. Бюджет от 300 до ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется художник-аниматор

    Добрый день. На удаленной основе требуется художник-аниматор. Необходимо хорошее знание флеша, плюс умение рисовать, плюс творческий и ответственный подход. Уровень должен соответствовать приложенной картинке. Вознаграждение достойное. Качественное портфолио обязательно. По всем вопросам обращайтесь в личку.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компания ищет программиста

    $2000

    Компания ищет программиста высокого уровня, на работу над проектом. Доводки существующего кода проекта. Знание (php,js,msql). Работа почасовая сдельная, удаленная, постояная. Подробности 17пять38шесть785. Ищем нацеленного на долгосрочное сотрудничество. Рассматриваем предложения компаний.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! ASP.NET / WebForms / C# разработчики

    Ищем СРОЧНО удалённо работающего одного, а лучше двух ASP.NET / WebForms / C# разработчиков фулл-тайм с 02.04 по 20.04. Требования: - Хорошие знания в ASP.NET / WebForms / C#. - Профессиональное отношение к делу,добросовестность,исполнительность. Подробности проекта по запросу. Перспектива долгосрочного ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик Java на постоянной основе, г. Москва

    $2500

    Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве. з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования) Список технологий проекта: Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2 Обязанности: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист разработки удаленно

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется специалист технического отдела. Работа - решение технических проблем, поддержка клиентских сайтов на нескольких типах движков, отладка и оптимизация скриптов, работа с сервером (это по инструкции - системным администратором для этого ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1000

    Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры. В штат требуется веб-программист. Нужен человек, который увлечен своим делом и ему интересно решать разнообразные задачи. Креатив в разработке - обязательно. Требуемые знания: PHP,MySQL,HTML,Java, верстка. Нужен опыт работы с известными движками: Joomla, WordPress, ShopScript ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад