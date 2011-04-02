Необходим PHP-программист для рефакторинга кода, дальнейшей его оптимизации и доработка модулей.

Желателен опыт работы с сервером memcache.

PHP 5, Smarty (лучше template lite), PDO, AJAX (jQuery)

В идеале с готовыми решениями в портфолио.

Предпочтителен формат работы на территории заказчика. В любом случае необходимы личные встречи, поэтому только Киев и пригороды. Удалённая работа приемлема, но предполагает ежедневную отчётность и работу только над нашим проектом.

Сотрудничество минимум на 4 месяца. Требования по производительности исходя из запросов по оплате.

Бюджет: до 1400 долларов США.

Оплата: при встрече наличными, банковские платежи (СПД), перечисления на карты банков.