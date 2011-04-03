Нужен PHP-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.)

В задачи будет входить разработка собственного API для сайта, а также подключение различных сторонних сайтов через их API.

Опыт настройки сервера и сайта для защиты от DDoS атак – большой плюс.

PHP
13 лет назад
farentkik
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист

    $1500

    Необходим PHP-программист для рефакторинга кода, дальнейшей его оптимизации и доработка модулей. Желателен опыт работы с сервером memcache. PHP 5, Smarty (лучше template lite), PDO, AJAX (jQuery) В идеале с готовыми решениями в портфолио. Предпочтителен формат работы на территории заказчика. ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист PHP

    $500

    Нужен человек, который знает PHP zend framework, ORM Doctrine, CSS, HTML, jquery. Работа над проектом http://yousmi.com/ Нужен человек из МИНСКА. Сотрудничество постоянное. Оплата за этапы работ или за месяц. Это как обсудим. Бюджет от 300 до ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется художник-аниматор

    Добрый день. На удаленной основе требуется художник-аниматор. Необходимо хорошее знание флеша, плюс умение рисовать, плюс творческий и ответственный подход. Уровень должен соответствовать приложенной картинке. Вознаграждение достойное. Качественное портфолио обязательно. По всем вопросам обращайтесь в личку.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компания ищет программиста

    $2000

    Компания ищет программиста высокого уровня, на работу над проектом. Доводки существующего кода проекта. Знание (php,js,msql). Работа почасовая сдельная, удаленная, постояная. Подробности 17пять38шесть785. Ищем нацеленного на долгосрочное сотрудничество. Рассматриваем предложения компаний.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! ASP.NET / WebForms / C# разработчики

    Ищем СРОЧНО удалённо работающего одного, а лучше двух ASP.NET / WebForms / C# разработчиков фулл-тайм с 02.04 по 20.04. Требования: - Хорошие знания в ASP.NET / WebForms / C#. - Профессиональное отношение к делу,добросовестность,исполнительность. Подробности проекта по запросу. Перспектива долгосрочного ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик Java на постоянной основе, г. Москва

    $2500

    Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве. з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования) Список технологий проекта: Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2 Обязанности: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист разработки удаленно

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется специалист технического отдела. Работа - решение технических проблем, поддержка клиентских сайтов на нескольких типах движков, отладка и оптимизация скриптов, работа с сервером (это по инструкции - системным администратором для этого ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад