Нужен PHP-программист

Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.)

В задачи будет входить разработка собственного API для сайта, а также подключение различных сторонних сайтов через их API.

Опыт настройки сервера и сайта для защиты от DDoS атак – большой плюс.