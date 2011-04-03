Требуется PHP Developer с опытом от 3-х лет и выше с навыками html

Требования:

* отличное знание PHP5

* хорошее знание MySQL;

* основы верстки;

• хорошее знание html

• Условия:

* удаленная работа;

* полная занятость; или мин 5 часов

• skype

* организованность

• аккуратность.

www.shopping.eisbuy.com сайт на digishop cart будет делаться обновление на последнею версию, надо дописать нужные модули поверх скрипта. Изменения функционала сайта главной страницы и внутренних страниц.

По вопросам тех задания пишите: [email protected] (с пометкой в теме работа)

Оплата обсуждается.