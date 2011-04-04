Программисты широкого профиля.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Время идет мы расширяемся, в связи с этим требуются.

Программисты широкого профиля.

Требования.

Уверенное знание PHP

Знание Joomla, Host-CMS, либо любой другой системы управления контентом.

Умение верстать.

Соблюдение сроков.(в противном случае это будет задержка по оплате вашей работы)

В сети нахождение в рабочее время.

Если вы с РФ то могу оформить вас официально.

Для претендентов будет тестовое задание,

Размер оплаты оговаривается индивидуально

13 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
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