Время идет мы расширяемся, в связи с этим требуются.

Программисты широкого профиля.

Требования.

Уверенное знание PHP

Знание Joomla, Host-CMS, либо любой другой системы управления контентом.

Умение верстать.

Соблюдение сроков.(в противном случае это будет задержка по оплате вашей работы)

В сети нахождение в рабочее время.

Если вы с РФ то могу оформить вас официально.

Для претендентов будет тестовое задание,

Размер оплаты оговаривается индивидуально