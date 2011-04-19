Ищу php программиста

Претендент должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде, с целью разработки серверных приложений на Python, работающих в Linux/SQL. Данный сотрудник будет работать с менеджерами проектов, главным разработчиком и другими разработчиками в команде , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Постоянно, популярных скриптов модернизация, установка html на cms и т.д /js/css/ и желательно аякс
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP Developer с опытом от 3-х лет и выше с навыками html Требования: * отличное знание PHP5 * хорошее знание MySQL; * основы верстки; • хорошее знание html • Условия: * удаленная работа; * полная ...Закрыт13 лет назад
- $400
Требования к соискателю: php, ООП, HTML, jQuery, CSS, MySQL Большой плюс знание: Zend Framework, Joomla, Magento, WordPress, NetCat, Drupal Условия работы: Рабочий день с 10:00 до 19:00 Перерыв: 13-14 Удаленная работа Постоянная связь по ICQ Недопустимо совмещать данную работу с другими проектами в ...Закрыт13 лет назад
Требуется программист MODX для создания сайтов. Дизайн и верстка предоставляются. Профессиональное знание CMS MODX. Цены и сроки согласовываются с Вами.Закрыт13 лет назад
Срочно ищу программиста PHP Ищу программиста PHP для срочной работы. Опыт работы не меньше 2 лет. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать детальное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на сдельной основе. Установка CMS Або или битрикс. от 120 у.е. за проектЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux (работа с Shell, установка/обновление PHP, MySQL и т.п.) В задачи будет входить разработка собственного API для сайта, а также подключение ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Необходим PHP-программист для рефакторинга кода, дальнейшей его оптимизации и доработка модулей. Желателен опыт работы с сервером memcache. PHP 5, Smarty (лучше template lite), PDO, AJAX (jQuery) В идеале с готовыми решениями в портфолио. Предпочтителен формат работы на территории заказчика. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен человек, который знает PHP zend framework, ORM Doctrine, CSS, HTML, jquery. Работа над проектом http://yousmi.com/ Нужен человек из МИНСКА. Сотрудничество постоянное. Оплата за этапы работ или за месяц. Это как обсудим. Бюджет от 300 до ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. На удаленной основе требуется художник-аниматор. Необходимо хорошее знание флеша, плюс умение рисовать, плюс творческий и ответственный подход. Уровень должен соответствовать приложенной картинке. Вознаграждение достойное. Качественное портфолио обязательно. По всем вопросам обращайтесь в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад