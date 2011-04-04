Постоянно, популярных скриптов модернизация, установка html на cms и т.д /js/css/ и желательно аякс
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Игровой компании «Байтэкс», работающей в г. Саранск с 2004 года, создателю многоязычной онлайн стратегии Берсерк Онлайн, в связи с расширением штата требуются html/javascript программисты для работы над новыми игровыми онлайн проектами, основанными на известных брендах. Обязанности: разработка клиентской части игровых проектов.
Работа в уютном просторном офисе в центре города с собственной кухней и отдельным входом. Заработная плата - до 45000 рублей, оформление по ТК РФ, соцпакет, гибкий рабочий график. Иногородним поможем с переездом и поиском жилья.
Требования
• отличное знание JavaScript и особенностей браузеров, умение писать сложные скрипты;
• опыт разработки клиентских приложений на JavaScript;
• хорошее знание jQuery или других популярных JS-фреймворков;
• знание HTML/CSS;
• знакомство с html5 технологиями (Canvas, Web Workers, Web Sockets, Web Storage, drag-n-drop, offline apps).
Плюсами будут
• знания серверных скриптовых языков
• опыт работы c unix-command line;
• знакомство с системами контроля версий (SVN, git);
• опыт участия в крупных проектах.
Высылайте Ваше резюме на адрес [email protected] с темой «Работа HTML/JavaScript программист». Тестовое задание Вы получите по почте после рассмотрения Вашего резюме.
О Саранске: Саранск – столица республики Мордовия, население – 340 тысяч человек, расстояние от Москвы – 640 км, от Нижнего Новгорода – 320 км, от Ульяновска – 210 км, от Пензы – 180 км. Стоимость аренды 1к квартиры в центре города – от 6000 рублей, стоимость такси – 80 рублей, средний чек на обед в кафе – 180 рублей. Стоимость кв.м. жилья в центре города – 36000. Саранск – активно развивающийся город с развитой спортивной, культурной и развлекательной инфраструктурой. В городе создаётся Технопарк, строится собственный дата-центр, будут проводиться этапы ЧМ по футболу в 2018.
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