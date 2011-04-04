Ищется PHP программист!

Постоянно, популярных скриптов модернизация, установка html на cms и т.д /js/css/ и желательно аякс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не маленькой веб-студии требуются на постоянную работу, на ЗП - ПРОГРАММИСТЫ!
Опыт работы от года
Необходимые знания: PHP, MySQL
Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery
- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
Заявки ждем на [email protected]
ЗП – от 500 у.е по результатам собеседования до ___ у.е. зависит только от вас.
В письме укажите - самое сложную программу, модуль, который вы делали на PHP.
+ контакты для связи(icq,skype)
Спасибо!
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