Ищется PHP программист!

Не маленькой веб-студии требуются на постоянную работу, на ЗП - ПРОГРАММИСТЫ!

Опыт работы от года

Необходимые знания: PHP, MySQL

Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery

- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Заявки ждем на [email protected]

ЗП – от 500 у.е по результатам собеседования до ___ у.е. зависит только от вас.

В письме укажите - самое сложную программу, модуль, который вы делали на PHP.

+ контакты для связи(icq,skype)

Спасибо!