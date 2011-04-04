Специалисты по CMS Wordpress

$10000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Требуется желательно команда,ответственных,адекватных профессионалов с хорошим знанием CMS Wordpress.

Требования:

Ответ на вопрос: В админке WP есть справа поле поиска записей.

Покажите код или опишите принцип работы кода который будет находить запись по его ID.

То есть вбивая число, к примеру 1234, в результатах поиска должен показаться только этот пост.

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WordPress
13 лет назад
nikita172010
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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