Специалисты по CMS Wordpress

Требуется желательно команда,ответственных,адекватных профессионалов с хорошим знанием CMS Wordpress.

Требования:

Ответ на вопрос: В админке WP есть справа поле поиска записей.

Покажите код или опишите принцип работы кода который будет находить запись по его ID.

То есть вбивая число, к примеру 1234, в результатах поиска должен показаться только этот пост.

Примеры выполненных работ

Максимум свободного времени

Возможность постоянной связи