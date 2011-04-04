Программист для постоянного сотрудничества

Ищу программиста для постоянного сотрудничества.

Возможен варианты работы в офисе и оф. трудоустройства (г. Киев)

Основные требования имеют личностный характер:

1. Умение видеть на перед - грамотное составление ТЗ с учетом всех наиболее возможных поворотов и отклонений от изначального курса изменений.

2. Ответственность - соблюдение сроков, наиболее важный компонент.

3. Коммуникабельность - всегда на связи (особенно в дневное время).

Так же желательно знать:

1. Codeigniter

2. Наиболее распространенные CMS (Bitrix, Joomla, WorldPress)

Проектов много, средний бюджет 300 у.е. (за сайт редней сложности - набор стандартных модулей + калог или что-то в этом духе)