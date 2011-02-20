Руководитель проектов SEO-разработки

В удаленную развивающуюся веб-студию требуется: удаленный SEO специалист. специализируемся на комплексном SEO для корпоративных клиентов. все методы продвижения. По SEO у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
• Управление проектами внутренней разработки аналитических систем для сбора и хранения информации из поисковых систем и других ресурсов, анализа конкурентов, инструментов для аналитиков
• Определение приоритетов и планов разработки. Выстраивание процессов разработки ПО. Управление проектной командой
• Проектирование сервисов, выявление потребности внутренних заказчиков
• Разработка технологических решений для проектов (PHP+MySQL)
• Управление командой
Требования:
• Высшее техническое образование.
• Большой опыт в качестве разработчика (PHP+MySQL).
• Успешный опыт управления командой разработчиков.
• Интерес к работе с большими объемами данных и соответствующий опыт.
• Массовый сбор информации, хранение больших объемов данных.
• Опыт в разработке аналитических, статистических систем, или CRM/ERP-систем приветствуется
Социальный пакет:
Международная компания + конкурентоспособная заработная плата
Оформление ТК
Новый офис + отличный коллектив
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability. Задачи которые требуется решать: - Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта; - Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру; - Разработка ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок специалист по SEO. Задачи которые требуется решать: - Совместная проработка целей продвижения, e-маркетинг анализ; - Формулировка SEO стратегии под различные целевые аудитории; - Создание тактических планов продвижения; - Формирование пакета привлекаемых ресурсов(субподряда) ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На постоянную удалённую работу требуются специалисты по продвижению сайтов, различной тематики. Опыт приветствуется. Оклад ежемесячно. Обсуждаемый. Первые 3 месяца оклад на усмотрение компании. Оставляйте заявки, краткое резюме и контакты. Будем рады сотрудничеству с Вами.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется SEO специалист. Самостоятельность, обучаемость. для общения скайп без видео.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем человека, с большим опытом работы в области SEO продвижения и раскрутки. Специалиста, знающего своё дело на столько, что ему не нужно говорить что делать и как, а он сам может рассказать и сделать... ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В удаленную развивающуюся веб-студию требуется удаленный сео специалист. Уже больше пол года работаем в коллективе из 3 человек, постоянные заказы на создание сайтов,раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования : * Мужчина/женщина от 20-35 лет * Знание основ, принципов поисковой оптимизации (SEO); * Навыки по анализу внутренних факторов ранжирования; * Знание ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Подбираем серьезную проектную команду. Цель – создание ультрасовременного инновационного портала для консалтингового рынка. Работа сложная, но интересная, идея не имеет аналогов. Возьмем молодых, талантливых, ответственных и работоспособных специалистов, готовых учиться и глубоко проникать в суть ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
В веб студию требуется фрилансер / команда фрилансеров для долгосрочного сотрудничества Наши основные требования: 1. Опыт работы не менее 3х лет. Работа на фрилансе не менее 1,5 лет. 2. Ответы на запросы через ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад