В удаленную развивающуюся веб-студию требуется:

удаленный SEO специалист.

специализируемся на комплексном SEO для корпоративных клиентов.

все методы продвижения.

По SEO у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные заказы на сайты, раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было сотрудника, теперь решили предлагать и эти услуги тоже.

Требования:

опыт работы от 1 года,

ответственность,

наличие портфолио,

выполнение заказов в срок а еще лучше раньше.

Постоянно быть на связи(icq, скайп, телефон и т.д)

Условия: оплата по проектно после сдачи заказа.(оплата производится после выполнения заказа, т.к. Мы даем гарантию на продвижение и в случае если в указанный срок не будут достигнуты нужные результаты мы возвращаем деньги клиенту)

В будущем планируем поставить под оклад, при согласии.

Так же вы должны будете отвечать за продвижение нашего сайта в сети.

Вся работа сначала планируется, для совместных действий клиента с заказчиком, поможем научим составить системный подход к работе с заказчиком. Готовы приобрести необходимые программы для эффективной работ по SEO.

Надеюсь что вы вольетесь в наш дружный коллектив.