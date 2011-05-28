Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability. Задачи которые требуется решать: - Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта; - Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру; - Разработка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В удаленную развивающуюся веб-студию требуется:
удаленный SEO специалист.
специализируемся на комплексном SEO для корпоративных клиентов.
все методы продвижения.
По SEO у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные заказы на сайты, раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было сотрудника, теперь решили предлагать и эти услуги тоже.
Требования:
опыт работы от 1 года,
ответственность,
наличие портфолио,
выполнение заказов в срок а еще лучше раньше.
Постоянно быть на связи(icq, скайп, телефон и т.д)
Условия: оплата по проектно после сдачи заказа.(оплата производится после выполнения заказа, т.к. Мы даем гарантию на продвижение и в случае если в указанный срок не будут достигнуты нужные результаты мы возвращаем деньги клиенту)
В будущем планируем поставить под оклад, при согласии.
Так же вы должны будете отвечать за продвижение нашего сайта в сети.
Вся работа сначала планируется, для совместных действий клиента с заказчиком, поможем научим составить системный подход к работе с заказчиком. Готовы приобрести необходимые программы для эффективной работ по SEO.
Надеюсь что вы вольетесь в наш дружный коллектив.
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