Ищу партнера для работы по трафику

Требуется специалист, на удалении, по продвижению и оптимизациии сайтов и групп в соц. сетях и в блогах на ежемесячный оклад; двигать на первом этапе 1-3 сайта; Пишите пожалуйста с желаемой зарплатой; Спасибо!