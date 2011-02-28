Полюс Компьютеры

Сайт написан на Ruby on Rails. Необходимо на базе существующего движка провести SEO. Ключевые слова, материалы для тегов и прочая информация в части наполнения измененной под оптимизацию структуры есть. По необходимости оперативно готовы предоставить дополнительные материалы максимально повышающие эффективность проекта.

Работа в офисе. Зарплата 60000 в месяц, 100% погруженность в проект (не приемлимо совмещение работы). Готовы обсуждать график и доп условия.

Контактный телефон +7 965 008 28 44 Женя