Специалист на продвижение ветеринарного сайта

В удаленную развивающуюся веб-студию требуется: удаленный SEO специалист. специализируемся на комплексном SEO для корпоративных клиентов. все методы продвижения. По SEO у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ветеринарная клиника, есть сайт, нужно его продвигать. Звонить по телефону (495) 514-51-94 Александр Владимирович. Тут не отвечу, заказчика знаю, заказчик не я
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability. Задачи которые требуется решать: - Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта; - Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру; - Разработка ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок специалист по SEO. Задачи которые требуется решать: - Совместная проработка целей продвижения, e-маркетинг анализ; - Формулировка SEO стратегии под различные целевые аудитории; - Создание тактических планов продвижения; - Формирование пакета привлекаемых ресурсов(субподряда) ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист, на удалении, по продвижению и оптимизациии сайтов и групп в соц. сетях и в блогах на ежемесячный оклад; двигать на первом этапе 1-3 сайта; Пишите пожалуйста с желаемой зарплатой; Спасибо!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: • Управление проектами внутренней разработки аналитических систем для сбора и хранения информации из поисковых систем и других ресурсов, анализа конкурентов, инструментов для аналитиков • Определение приоритетов и планов разработки. Выстраивание процессов разработки ПО. Управление проектной ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную удалённую работу требуются специалисты по продвижению сайтов, различной тематики. Опыт приветствуется. Оклад ежемесячно. Обсуждаемый. Первые 3 месяца оклад на усмотрение компании. Оставляйте заявки, краткое резюме и контакты. Будем рады сотрудничеству с Вами.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется SEO специалист. Самостоятельность, обучаемость. для общения скайп без видео.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем человека, с большим опытом работы в области SEO продвижения и раскрутки. Специалиста, знающего своё дело на столько, что ему не нужно говорить что делать и как, а он сам может рассказать и сделать... ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В удаленную развивающуюся веб-студию требуется удаленный сео специалист. Уже больше пол года работаем в коллективе из 3 человек, постоянные заказы на создание сайтов,раньше отказывались от заказов на продвижение и раскрутку сайтов так как не было ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования : * Мужчина/женщина от 20-35 лет * Знание основ, принципов поисковой оптимизации (SEO); * Навыки по анализу внутренних факторов ранжирования; * Знание ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад