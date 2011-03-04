Для помощи основному оптимизатору требуется линк-менеджер. Обязанности: закупка ссылок на биржах, по заранее согласованному с оптимизатором плану. Требования: опыт самостоятельно продвижения сайтов с активной закупкой ссылок. Работа удаленная. обязательно наличие скайпа и возможности говорить по нему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимизатор для сайта www.alterlit.ru
Основные цели: поисковое продвижение и закрепление на 1-х местах;
контекстная реклама;
обмен ссылками;
повышение уровня посещаемости.
Работа по совместительству.
Предложения присылать по адресу: [email protected]
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