Доброе время суток. Необходим удаленный учитель по интернет маркетингу, который научит оптимизировать сайт, продвигать по ключевым словам, SMO, директ, гугл и т.д

Естественно что человек не может учить если не знает сам, так что вы должны быть профессионалом.

Обязательно в заявке указать icq и цену за час занятий(или иной интервал времени который вы считаете нужным)

Желательно в личку скинуть примерный план работы.

Заранее спасибо.