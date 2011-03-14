SEO специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок208 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно два человека для постоянной удаленной работы, которые будет продвигать сайты.

В обязаности будет входить - ганять сайты по блогам, каталогам и т.д. (в ручную)

Более подробно уже лчино объясним.

Пишите цену, только за работу, в месяц.

13 лет назад
maxim_bahmatov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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