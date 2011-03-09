Ищется грамотный SEO специалист в веб студию

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок245 просмотров
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Нужен грамотный специалист, для сотрудничества, в дружный коллектив.

Требования

работа на удаленке, возможно в будущем работа полный график в офисе.

знание алгоритмов яндекса, гугл, рамблер.

ответственный, пунктуальный.

опыт работы от 1 года

портфолио с успешными проектами.

обязанности

оценка стоимости продвижения

ведение проекта, мониторинг позиций, корректировки в бюджет.

З.п. обговарим в личной переписке.

Выбранный специалист получит 3 заказа.

icq 300 460 350

или в личку

13 лет назад
9may
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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