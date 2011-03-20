• Разработка стратегии продвижения интернет-проектов компании в блогах, форумах, соцсетях • Подготовка контента: новости, описание товаров, описание персон и пр.; Требования • Знание аспектов внутренней и внешней оптимизации сайтов. • Знания в области статистикb (Spylog, Liveinternet, Google Analytics и пр.) • Знание специфики Интернет желательно ...
Менеджер по контекстной рекламе (специалист SEO)
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Основные обязанности:
Запуск и сопровождение рекламных кампаний в системах Google Adwords, Яндекс.Директ, Бегун, Bing Adcenter, сбор статистики, анализ эффективности, работа с посадочными страницами, подготовка отчетов о проделанной работе и полученных результатах.
Требования к кандидату:
•Опыт проведения рекламных кампаний хотя бы в одной из систем контекстной рекламы
•Опыт работы с Google Analytics
•Хорошие аналитические способности
•Коммуникабельность
•Ответственность
•Уверенный пользователь ПК
•Уверенный пользователь MS Word, Excel
•Разговорный и письменный анлийский на уровне intermediate и выше
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