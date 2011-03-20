Менеджер по контекстной рекламе (специалист SEO)

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные обязанности:

Запуск и сопровождение рекламных кампаний в системах Google Adwords, Яндекс.Директ, Бегун, Bing Adcenter, сбор статистики, анализ эффективности, работа с посадочными страницами, подготовка отчетов о проделанной работе и полученных результатах.

Требования к кандидату:

•Опыт проведения рекламных кампаний хотя бы в одной из систем контекстной рекламы

•Опыт работы с Google Analytics

•Хорошие аналитические способности

•Коммуникабельность

•Ответственность

•Уверенный пользователь ПК

•Уверенный пользователь MS Word, Excel

•Разговорный и письменный анлийский на уровне intermediate и выше

13 лет назад
Helgasaint
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Social Media Marketing specialist

    • Разработка стратегии продвижения интернет-проектов компании в блогах, форумах, соцсетях • Подготовка контента: новости, описание товаров, описание персон и пр.; Требования • Знание аспектов внутренней и внешней оптимизации сайтов. • Знания в области статистикb (Spylog, Liveinternet, Google Analytics и пр.) • Знание специфики Интернет желательно ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Начинающие seo-копирайтеры

    Работа будет интересна для тех, кто делает первые шаги на поприще копирайтера. Нужно будет написать несколько (несколько сотен на всех) текстов по заданной теме, по инструкции. Работа разовая. Периодически в будущем будут еще задания. Кто хорошо ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по продвижению

    Веб студии требуется специалист по продвижению Наличие удачно продвинутых проектов по с.ч. и в.ч. обязательно. Также обязательно опыт продвижения по разным регионам России. Пишите Ваши условия, ожидаемую заработную плату, как предлагаете работать?

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    Нужно два человека для постоянной удаленной работы, которые будет продвигать сайты. В обязаности будет входить - ганять сайты по блогам, каталогам и т.д. (в ручную) Более подробно уже лчино объясним. Пишите цену, только за работу, в ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется грамотный SEO специалист в веб студию

    Нужен грамотный специалист, для сотрудничества, в дружный коллектив. Требования работа на удаленке, возможно в будущем работа полный график в офисе. знание алгоритмов яндекса, гугл, рамблер. ответственный, пунктуальный. опыт работы от 1 года портфолио с успешными проектами. обязанности оценка стоимости продвижения ведение проекта, мониторинг позиций, ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Линк-менеджер

    Требуется линк-менеджер для удаленной работы по размещению линков на тематических ресурсах (тема - медицинские услуги). Оплата по договоренности

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад