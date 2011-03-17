Social Media Marketing specialist

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок128 просмотров
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• Разработка стратегии продвижения интернет-проектов компании в блогах, форумах, соцсетях

• Подготовка контента: новости, описание товаров, описание персон и пр.;

Требования

• Знание аспектов внутренней и внешней оптимизации сайтов.

• Знания в области статистикb (Spylog, Liveinternet, Google Analytics и пр.)

• Знание специфики Интернет желательно (терминология, способы измерения аудитории проектов и эффективности рекламы и т.п.) и реалий российского интернет-рынка

Всего в ведение 5 интернет-проектов, 4 - на первых страницах.

Работа в офисе.

Оплата обсуждается с инвестором, заработок фиксированный, с соблюдением ТК.

13 лет назад
shi_cat
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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